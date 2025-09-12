Gürsel Tekin'ten Çağrı Heyeti Uyarısı: CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Çalışan Çağrısı

Gürsel Tekin, Çağrı Heyeti'nin çalışmalarının engellendiğini belirterek CHP İstanbul İl Başkanlığı'na çalışanların dönmesi çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 15:14
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde basın mensuplarına konuştu. Tekin, görevin yerine getirilmesinde yaşanan aksaklıklara dikkati çekerek, il binasında çalışan partililerin görev başına dönmesi çağrısında bulundu.

Tekin, "Çağrı Heyeti şu anda yapması gereken işi maalesef arkadaşlarımız engellediği için yapamıyoruz. Bir an önce ilimizde çalışan arkadaşlarımızın gelip görevlerinin başına oturması lazım. Çünkü birçok işlem yapmamız gerekiyor. Bu işlemleri yapabilmemiz için hem şifreler aynı zamanda görevli olan arkadaşlarımızı bekliyoruz." dedi.

Mahkemenin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları kararının ardından görevlendirilen Tekin, açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçen gün il binasında bulunduğunu hatırlattı ve "Tabii ki Genel Başkanımız her zaman başımızın tacıdır. Ne zaman gelirse bina hepimizin, tüm partililere, herkese yeter, bir sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.

Tekin, son dönemde tartışmaları azaltma eğiliminde olduğunu belirterek medya yöneticilerine de çağrıda bulundu: "Yani her gün Aziz İhsan Aktaş'ın arkadaşlarını yayına çıkarıyorsunuz. Bizlere yalan, yanlış iftiralarla saatlerce yayınlarda kalıyor... Özellikle Halk TV ve Sözcü TV'ye, ne zaman istiyorsanız bir telefon kadar size yakınım."

Gereksiz tartışmaların çalışmalarını engellediğini vurgulayan Tekin, "Her gün bir bina tartışması... Şu bina şu anda resmi olarak Cumhuriyet Halk Partisinin il binası ama yarın değiştiği zaman yeter ki üstünde altı oklu amblem olsun, Türkiye'nin neresinde olursa olsun gider orada çalışmalarımızı yaparız. Bizim herhangi bir sorunumuz yok." dedi ve devam etti: "Sürekli gereksiz, yalan, yanlış tartışmanın bir parçası olmak istemiyoruz."

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin kararına dair bir soru üzerine Tekin, "Bu kararlarla hiç meşgul değilim. Şu andaki elimizdeki karar görevinizi yapın. Yarın aksi bir karar gelmediği sürece bu karara tabiyiz." yanıtını verdi.

15 Eylül'deki duruşma öncesi bir temas olup olmadığı sorusuna ise Tekin, "Hiçbir temasım yok. 15 Eylül ile de meşgul değiliz. Hangi engellerle karşılaştığımızın farkındayız. Buna rağmen sabırla, azimle işimizi götürmeye çalışıyoruz." şeklinde cevap verdi.

Parti içi eleştirilere de değinen Tekin, "Galiba büyük bir suç ortaklığını bozuyormuşuz gibi geliyor bana... Biz Cumhuriyet Halk Partililer birbirimizle tartışırız, yarışırız ama unutmayın yarın hepimiz bir arada oluruz." ifadelerini kullandı ve bazı medya organlarına yönelik eleştirilerini yineledi.

İl Başkanlığı binasına giriş için iddia edilen listeyle ilgili soruya Tekin, "Külliyen yalan. Benim hiç listeyle ilgim yok. Sadece arkadaşları aradım... Arkadaşlarımız gelemediği için binanın temizliğini arkadaşlarımız yapmak için o listeyi vermişler. Onun dışında herhangi bir şey yok. O da benim bilgimin dışında." diye yanıt verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme yapıp yapmadığı sorusuna Tekin, yapmadığını belirterek, "Bir an önce görevimizi yapacağız ve bu görevimizi yüzümüzün akıyla arkadaşlarımıza emanet edeceğiz. Sadece bize izin verin, telaşlanmayın." dedi.

Çağrı Heyeti'nin katlar arası iletişimi hakkında gelen soru üzerine Tekin, "Elbette, arkadaşlarımızla sürekli temas içindeyiz. Sonuç itibarıyla aynı ailenin evlatlarıyız... Bu binalar hepimize yeter. Bizim yüreğimiz geniştir." diye konuştu.

Basın mensuplarının ve yurttaşların il binasına girişine ilişkin iddialara karşı Tekin, "Hayır. Bugünden itibaren yapacaksınız, vatandaşlarımız da yapacak çok rahat. Bizimle ilgili bir sorun, sıkıntı yok. Yasayla, kuralla görev yapan bir ekibiz, heyetiz. Şu anda bu binamız resmi Cumhuriyet Halk Partisi binası." dedi.

Tekin son olarak, "Çağrı Heyeti şu anda yapması gereken işi maalesef arkadaşlarımız engellediği için yapamıyoruz... Çünkü birçok işlem yapmamız gerekiyor. Bu işlemleri yapabilmemiz için hem şifreler aynı zamanda görevli olan arkadaşlarımızı bekliyoruz." sözleriyle çağrısını tekrarladı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları kararının ardından CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Tekin, Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

