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Gürz-7 Operasyonu: Kırmızı Kategoride Aranan Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 'Gürz-7' operasyonunda kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 19:12
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 19:12
Gürz-7 Operasyonu: Kırmızı Kategoride Aranan Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Gürz-7 Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'nın Doğubayazıt kırsalında düzenlenen "Gürz-7" operasyonunda kırmızı kategoride aranan terörist Bervar kod adlı Seyran Çomak'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Terörle Mücadelede Kararlılık Mesajı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki kararlıyız. Kutsal vatan toprağımızdan bu hainleri kazıyıp atacağız. Teröristlerin nefeslerini bir bir keseceğiz." ifadelerini kullandı.

Operasyon Detayları

Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen bu önemli operasyonda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçakların ve Atak Taarruz Kolu helikopterlerinin destek sağladığını belirtti.

Operasyonda ayrıca, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve güvenlik korucuları da katılım sağladı. 29 şehit vermiş olan 16 eylemin talimatını veren ve bu eylemlere katılan Seyran Çomak, kırmızı kategoride yer alan bir terörist olarak dikkat çekti.

Çomak’ın Eylem Geçmişi

Bakan Yerlikaya, Çomak'ın 2016 ile 2021 yılları arasında 16 terör eyleminin talimatını verdiğini, bu eylemlerde 1'i sivil 28'i güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 29 kişinin şehit edildiğini açıkladı.

Ayrıca, bu eylemlerde 72 güvenlik görevlisi ile 2 sivilin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Bu başarı, terörle mücadeledeki kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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