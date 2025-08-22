DOLAR
Guterres: Gazze'deki kıtlık 'insan yapımı felaket'

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki kıtlığı 'insan yapımı bir felaket' ilan ederek derhal ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve tam insani yardım erişimi çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 17:10
Guterres: Gazze'deki kıtlık 'insan yapımı felaket'

Guterres: Gazze'deki kıtlık "insan yapımı bir felaket"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze Şeridi'ndeki kıtlığı "insan yapımı bir felaket" olarak nitelendirdi. BM Sözcülük Ofisi, Guterres'in Gazze'de Filistinlilerin yaşadığı açlık ve insani yardım konusundaki sorunlara ilişkin yazılı açıklamasını paylaştı.

Guterres, "Gazze'deki cehennemi tarif edecek kelime kalmadığı anda, yeni bir kelime eklendi: Kıtlık." ifadelerini kullandı ve yaşananları "bir gizem" değil, "insan eliyle yaratılmış bir felaket, ahlaki bir suçlama ve insanlığın kendi başarısızlığı" olarak vurguladı.

"Kıtlık sadece yiyecekle ilgili değil, insanın hayatta kalması için gerekli sistemlerin kasıtlı olarak çökmesidir", değerlendirmesinde bulunan Guterres, Gazze'de çocuklar da dahil insanlar açlıktan ölmeye devam ederken, "harekete geçmesi gerekenlerin başarısız olduğunu" vurguladı.

Genel Sekreter, Gazze'de işgal ve ablukaya devam eden İsrail'in uluslararası hukuk uyarınca gıda ve tıbbi malzeme temin etme yükümlülüğünü hatırlatarak: "Bu durumun cezasız kalmasına izin veremeyiz." ifadelerine yer verdi. Guterres, bir kez daha derhal ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve bölgeye tam insani yardım erişimi sağlanması taleplerini yineledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocakta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 192 Filistinli hayatını kaybetti, 157 bin 114 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 10 bin 646 kişi yaşamını yitirdi, 45 bin 73 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 36'ya çıktı, yaralıların sayısı da 15 bin 64 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

