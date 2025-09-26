Guterres ile Pezeşkiyan BM'de Görüştü: Nükleer Sorunlarda Diplomasi Vurgusu

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan BM merkezinde görüştü; Guterres nükleer programda diplomasi çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 00:38
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 00:38
Guterres ile Pezeşkiyan BM'de Görüştü: Nükleer Sorunlarda Diplomasi Vurgusu

Guterres ile Pezeşkiyan BM'de Görüştü

Diplomasi ve Bölgesel Konular Masada

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile BM merkezinde bir araya geldi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü, ikili görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Guterres ile Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın karşılıklı çıkarları ilgilendiren bölgesel konuları ele aldığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca, Genel Sekreter'in İran'ın nükleer programıyla ilgili sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladığı kaydedildi.

