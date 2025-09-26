Guterres ile Pezeşkiyan BM'de Görüştü: Nükleer Sorunlarda Diplomasi Vurgusu

Guterres ile Pezeşkiyan BM'de Görüştü
Diplomasi ve Bölgesel Konular Masada
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile BM merkezinde bir araya geldi.
BM Genel Sekreter Sözcülüğü, ikili görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Guterres ile Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın karşılıklı çıkarları ilgilendiren bölgesel konuları ele aldığını bildirdi.
Açıklamada ayrıca, Genel Sekreter'in İran'ın nükleer programıyla ilgili sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladığı kaydedildi.