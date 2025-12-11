Gwangju'da kütüphane inşaatında çökme: 1 ölü, 3 işçi enkaz altında

Gwangju'da kütüphane inşaatında çelik yapı çöktü

1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi enkaz altında

Güney Kore’nin Gwangju kentinde bir kütüphane inşaatında çelik yapının çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi enkaz altında kaldı. Olayın ihbarı yerel saatle 13.58’de ulaştı ve kurtarma ekipleri derhal sevk edildi.

İtfaiye yetkilileri, çökmenin beton dökümü sırasında gerçekleştiğini bildirdi. Yetkililer, ikinci katın çatısının birinci kata doğru çöktüğünü ve çöken bölüm ile zemin arasında herhangi bir destek bulunmadığını ifade etti.

Gwangju Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje, eski bir atık yakma tesisinin bulunduğu alanda gerçekleştiriliyordu. Projenin değeri 51,6 milyar won (35 milyon dolar) olarak belirtilirken, inşaatın toplam 11 bin 286 metrekarelik bir alanı kapsayacak şekilde; yerin üstünde iki kat ve bodrumda iki kat olarak planlandığı kaydedildi.

Kurtarma ekipleri olay yerinde arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor; yetkililer soruşturmanın sürdüğünü ve kazanın nedenlerinin araştırılacağını açıkladı.

Güney Kore’nin Gwangju şehrinde bir kütüphane inşaatında çelik yapının çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybederken, 3 işçi enkaz altında kaldı.