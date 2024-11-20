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Hafta Sonu Türkiye'de Sıcaklıklar 10-15 Derece Düşüyor

Hafta sonu yurt genelinde sıcaklıkların 10-15 derece düşmesi bekleniyor. Şiddetli yağış ve rüzgar uyarıları yapıldı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 16:01
Hafta Sonu Türkiye'de Sıcaklıklar 10-15 Derece Düşüyor

Yurt genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik bekleniyor: Haftasonu itibarıyla sıcaklıkların 10 ila 15 derece düşmesi öngörülüyor. Türkiye'de etkili olacak yağışlar ve fırtına hakkında detaylar paylaşıldı.

Mevsim Normali Sıcaklıklardan Sert Düşüş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt genelindeki hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyrettiğini belirtti. Tekin, cumartesi gününden itibaren kuzey kesimlerinde, pazar günü ise ülke genelinde sıcaklıkların 10 ila 15 derece düşeceğini belirtti.

Yağış Sistemlerinde Değişim

Gelecek günlerde Türkiye, iki farklı yağış sisteminin etkisi altında kalacak. Tekin, "Yarın ülkemizin kuzey, iç ve güney kesimlerinde yağış etkili olacak. Cuma günü iç ve güney kesimlerde etkili olduktan sonra ilk yağış sistemi yurdu terk edecek." dedi.

Cumartesi günü ise ikinci yağış sisteminin etkin olacağı bilgisini veren Tekin, tüm iç, batı ve doğu kesimlerinde yağışların görüleceğini kaydetti.

Kuvvetli Sağanak ve Rüzgar Uyarısı

Yeni gelen yağışlı sistemle birlikte kuvvetli sağanak, kuvvetli rüzgar ve denizlerde fırtınanın etkili olacağı bilgisi paylaşıldı. Tekin, Marmara için kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak uyarılarında bulundu.

Yarın Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli yağışların olacağını belirten Tekin, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım ve fırtınaya karşı tedbirli olmalarını istiyoruz." şeklinde uyarıda bulundu.

3 Büyükşehirde Hava Durumu Detayları

**Ankara:** Önümüzdeki üç gün boyunca sağanak bekleniyor. Cumartesi akşam saatlerinde sıcaklık düşerek karla karışık sağanak yağış görülebilir. Pazar gecesi sıcaklık 0 dereceye kadar düşecek.

**İstanbul:** Sağanak yağışların etkili olacağı ve kısa sürede yağış miktarının artabileceği tahmin ediliyor. Cuma günü yağış duracak ancak rüzgar etkili olmaya devam edecek.

**İzmir:** Gök gürültülü sağanakların görüleceği belirtiliyor. Yağışların yarın ve lodos ile kuvvetli olacağı, sıcaklıkların pazar günü 11-12 dereceye düşeceği öngörülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Yurt genelinde mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar hafta sonu itibarıyla 10 ila 15 derece...

Yurt genelinde mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar hafta sonu itibarıyla 10 ila 15 derece düşecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yurt genelinde mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar hafta sonu itibarıyla 10 ila 15 derece...

Yurt genelinde mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar hafta sonu itibarıyla 10 ila 15 derece düşecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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