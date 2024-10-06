Haftanın Önemli Tarihleri ve Olayları

Haftanın Tarihine Bakış

Türkiye'nin güney sınırı boyunca terör koridorunu ortadan kaldırmak amacıyla 9 Ekim 2019'da başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı', bölgeye barış getirmek için planlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı operasyonlarını sürdürdü.

Ankara Garı Terör Saldırısı

10 Ekim 2015'te, DEAŞ tarafından gerçekleştirilen Ankara Garı'ndaki terör saldırısında 101 kişi hayatını kaybederken, 391 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler için üç gün ulusal yas ilan edildi.

Ankara'nın Başkent Oluşu

13 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara'nın başkent olmasını onayladı. Bu karar, Cumhuriyet'in ilanı adına önemli bir adım oldu.

Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu

Hamas'ın silahlı kanadı, 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı' operasyonunu başlattı. Bu saldırıyla beraber, İsrail ordusu Gazze'deki hedeflerine saldırılara başladı ve savaş durumu ilan etti.

Diğer Önemli Tarihler

7 Ekim: 1571 - İnebahtı Deniz Savaşı kaybedildi.

1571 - İnebahtı Deniz Savaşı kaybedildi. 9 Ekim: 2019 - Barış Pınarı Harekatı başlatıldı.

2019 - Barış Pınarı Harekatı başlatıldı. 10 Ekim: 2015 - Ankara Garı terör saldırısı gerçekleşti.

Bu hafta boyunca meydana gelen diğer önemli olaylar, geçmişten bugüne uzanan tarihi bir perspektif sunmaktadır. Her geçen gün, tarihin akışını etkileyen olaylarla doludur.