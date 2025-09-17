HAK-İŞ Başkanı Arslan: Eşit Ücrette Uygulamadan Kaynaklı Sorun ve Kayıt Dışı İstihdam

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 18 Eylül Uluslararası Eşit Ücret Günü dolayısıyla konfederasyon genel merkezinde düzenlenen "Refahın Güvencesi Eşit Ücret, Eşin Ücretin Güvencesi Sendikalaşma" toplantısında çalışma hayatındaki ücret eşitsizliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arslan: Uygulamadan kaynaklı sorunlar tespit edilmeli

Arslan, kayıtlı istihdamın olduğu iş yerlerinde eşit işe eşit ücret uygulamasının varlığının kabul edilmesinin, sahadaki açığın tespitini engellediğini söyledi. Arslan, uygulamadan kaynaklı farkların varlığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Uygulamadan kaynaklı sorunumuz var. Toplu iş sözleşmelerimizde, skala uygulamalarımızda, işe giriş ücretlerinde asla böyle bir ayrım söz konusu değil. Peki nasıl oluyor? Bunun üzerinde gerçekten çalışma yapmamız gerekiyor."

OECD verileri ve Türkiye gerçekliği

Arslan, OECD araştırmasına atıfta bulunarak kadınların erkeklerden ortalama %11,6 daha az kazandığını; Türkiye'de ise kadınların aynı işte erkeklere göre %10 daha düşük ücret aldığını aktardı. Ayrıca kayıt dışı istihdamın OECD ortalamasının neredeyse iki katı olduğuna dikkat çekti ve bu koşullarda yüzde 10'lar civarındaki farkın "kötünün iyisi" gibi algılanmaması gerektiğini vurguladı.

Şeffaflık ve toplu sözleşmelerde görünürlük

Arslan, mevzuatta kadın-erkek ücret farklılığına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığını belirterek, sorunun uygulamadan kaynaklandığını yineledi. Konuşmasının devamında kadınların iş hayatında kendilerine biçilmiş rollere razı olmamalarının önemine vurgu yaptı ve şu uyarılarda bulundu:

"Kadınların kendilerine biçilmiş role razı olmamaları gerekiyor. İş hayatında kendileri için biçilmiş rollere peşinen teslim olunduğunda, sorunu çözmekte zorlanıyoruz. Öncelikli olarak kayıt dışı istihdamın ortadan kaldırılması için mücadele etmeliyiz."

Arslan, toplu sözleşmelerde ve özel sektörde ücretlerin gizliliğine ilişkin uygulamalara dikkat çekti. Bazı iş yerlerinde ücret bilgisinin paylaşılmasını engelleyen maddelerin bulunduğunu, işe başlayacak kadınlarla yapılan sözleşmelerde evlilik, doğum gibi durumlara ilişkin kısıtlayıcı ifadelerin yer alabildiğini belirterek, bu tür uygulamalarla ilgili bazı yargı kararlarının işvereni haklı gördüğünü kaydetti. Arslan, "Farkında olmadığımız ayrımcılıklarla yüzleşmemiz gerekiyor." dedi.

Toplantıda yapılan sunumlar

Toplantıda, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ile ILO Türkiye Temsilciliğinden Ebru Özberk Anlı çalışma hayatındaki ücret eşitsizliğine ilişkin sunumlar gerçekleştirdi.