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HAK-İŞ Başkanı Arslan: Kamu Çalışanlarının Taleplerine Dikkat Edin

Mahmut Arslan, kamu işçilerinin zam beklentilerini hükümete iletti. 600 bin çalışan adına hükümetten anlayış bekliyor.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 13:10
HAK-İŞ Başkanı Arslan: Kamu Çalışanlarının Taleplerine Dikkat Edin

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ordu’da düzenlenen HAK-İŞ Kadın Komitesi Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda kamu işçilerinin zam görüşmelerine dikkat çekti.

Hükümete Çağrı: Kamu Çalışanlarının Taleplerine Dikkat Edin

Arslan, yaptığı konuşmada, “Hükümetimize çağrı yapalım. Kamu çalışanlarımızın taleplerini lütfen dikkate alın. Biz hükümetimizden anlayış bekliyoruz,” ifadelerini kullandı. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nün şu ana kadar beklentileri karşılamadığını vurguladı.

Kamu Çalışanlarının Beklentileri Yüksek

Ülkede 600 bin kamu çalışanı olduğunu, bunların 300 binden fazlasının HAK-İŞ’in sendikalarının üyesi olduğunu belirten Arslan, kamu çalışanlarının protokolde yüksek beklentileri olduğunu ifade etti.

Enflasyon Verileri Üzerinden İhtiyaçlar vurgulandı

6 aylık enflasyon oranının %15,6 olduğuna dikkat çeken Arslan, “Geçtiğimiz cuma günü bir teklif bekliyorduk ancak bu teklif gelmedi. Önümüzdeki hafta içi yeni bir teklif geleceği söyleniyor ama bu tekliflerle bizim taleplerimiz arasında büyük uçurum var,” dedi. Kamu çalışanları için grev yapılacak yerlerde grev eylemlerinin gündemde olduğunu ifade etti.

Devletin Kaynaklarına Güveniyoruz

Arslan, Türkiye'nin büyüme verilerine atıfta bulunarak, “Çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak noktada Türkiye'nin imkanları var. Türkiye büyüyor. Bu sene milli gelirimiz 17 bin doları geçecek. İhracat artıyor. İstihdam tarihi bir noktada,” diyerek işsizlik oranının %8,4 seviyesinde olduğunu belirtti.

Devletin kaynaklarının yeterli olduğunu ifade eden Arslan, mevcut taleplerin yüksek görülmemesi gerektiğini vurguladı. “Lütfen bizim taleplerimizi çok yüksek talepler görmeyin. Bu şartlarda bu sözleşmenin imzalanmasını istemek haksızlıktır,” diyerek hükümete bir kez daha çağrıda bulundu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ordu'da bir otelde düzenlenen HAK-İŞ Kadın Komitesi...

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ordu'da bir otelde düzenlenen HAK-İŞ Kadın Komitesi Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katıldı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ordu'da bir otelde düzenlenen HAK-İŞ Kadın Komitesi...

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ordu'da bir otelde düzenlenen HAK-İŞ Kadın Komitesi Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katıldı.

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