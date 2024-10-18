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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan AESOB Başkanı Adlıhan Dere'ye Tebrik Ziyareti

Mahmut Arslan, Adlıhan Dere'yi TESK Genel Başkan Vekilliği dolayısıyla ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 22:28
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 22:39
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan AESOB Başkanı Adlıhan Dere'ye Tebrik Ziyareti

HAK-İŞ Genel Başkanı'ndan Ziyaret

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere'yi ziyaret etti.

Tebrik ve İyi Dilekler

Arslan, ziyarette Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu TESK Genel Başkan Vekilliğine seçilmesi sebebiyle Dere'yi tebrik etti. Dere, Arslan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederken, HAK-İŞ Genel Başkanı da Dere'ye “Ağır bir görev üstlendi, bu yolda Allah yardımcısı olsun.” diyerek iyi dileklerini iletti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan (solda), Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB)...

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan (solda), Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere'ye (sağda) Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekilliği görevine seçilmesi dolayısıyla tebrik ziyaretinde bulundu.

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