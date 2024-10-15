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Hakan Fidan'dan Filistin'in Geleceği Konferansı'nda Önemli Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in Geleceği Konferansı'nda uluslararası sisteme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 12:58
Hakan Fidan'dan Filistin'in Geleceği Konferansı'nda Önemli Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Konferans İfadesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti tarafından düzenlenen "Filistin'in Geleceği Konferansı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, Gazze'de yaşananların, uluslararası sistemin belirli bir azınlığın ayrıcalıkları için düzenlendiğinin bir kanıtı olduğunu ifade etti.

70 Yıllık Trajedi ve Uluslararası Camianın Rolü

Fidan, konuşmasında Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin sözlerine atıfta bulunarak, Filistin'deki trajedinin 70 yıllık bir sürecin ardından devam ettiğini vurguladı. "Uluslararası, Arap ve İslam camiası, bu trajediyi sona erdirme konusunda başarısız kaldı" diyen Fidan, bu durumun insanlığa bir utanç kaynağı olduğunu dile getirdi.

Gazze'deki Soykırım ve Yapay Zeka Kullanımı

Bakan Fidan, Gazze'de 42 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini belirtti ve bunun, bilinçli ve sistematik bir şekilde yapılmış saldırılara bağlı olduğunu aktardı. Fidan, bazı askeri uzmanların ifadelerine dayanarak yapay zekanın, kadın ve çocuk ölümlerinin artmasında bir bahane olarak kullanıldığını söyledi.

İki Devletli Çözüm İhtiyacı

Fidan, iki devletli çözümün, hem Filistinliler hem de İsrailliler için güvenliğin sağlanması açısından hayati olduğunu vurguladı. Fidan, Netanyahu hükümetinin Filistinlilere bir devlet verme niyetinin olmadığını belirterek, uluslararası camiadan bu çözümü benimsemelerini istedi.

Uluslararası Destek ve BM Temsili

Fidan, Birleşmiş Milletler'e (BM) üye 150'den fazla ülkenin Filistin devletinin tanınmasına yönelik karar aldığını hatırlatarak, "Filistin BM'de temsil edilmektedir" ifadesini kullandı. İki devletli çözümün uluslararası camiada tek çözüm olarak kabul edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Fidan, yazılı basın aracılığıyla bu konuların genişçe ele alınması gerektiğinin altını çizerken, uluslararası camianın bu trajedinin önlenmesi için iş birliği yapması gerektiğini vurguladı.

(Sürecek)

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