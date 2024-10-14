Hakem Halil Umut Meler'e Saldırı Davasında Cezalar Belirlendi

Halil Umut Meler'e Yönelik Saldırı Davası

MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında gerçekleşen maç sonrası hakem Halil Umut Meler'e yönelik yaşanan şiddet olayında, savcının talep ettiği cezalar belirlendi.

Dava Süreci ve Sanıklar

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada, saldırıya karışan eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile diğer sanıklar Kenan Çelikkaya, Şahin Yunus Şahin ve Osman Erkam Can, duruşmaya katılmadı; ancak avukatları hazır bulundu.

Savcının İddiaları

Savcı, olay tarihinde Koca'nın, diğer sanıklarla birlikte sahaya girerek hakem Meler'e "Seni öldüreceğim" şeklinde bir tehditte bulunduğunu ve ardından fiziksel saldırıda bulunduğunu belirtti. Ayrıca diğer sanıkların da hakemin çeşitli yerlerine saldırarak yaralanmasına sebep olduklarını ifade etti.

İstenen Cezalar

Hakem Meler'in yüzündeki yaralanmanın orta derecede kemik kırığına yol açtığını belirten savcı, şu cezaların verilmesini talep etti:

Faruk Koca için: 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis, 6 aydan 2 yıla kadar "tehdit" suçu ve 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası.

Kenan Çelikkaya ve Şahin Yunus Şahin için: 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis, 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası.

Osman Erkam Can için: 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar, 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası.

Davanın Devamı

Sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre talep etti. Mahkeme, avukatlara beyanlarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 11 Kasım'a erteledi.