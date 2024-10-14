DOLAR
34,26 0,13%
EURO
37,47 0,16%
ALTIN
2.927,48 0,02%
BITCOIN
2.207.212,39 -2,78%

Hakem Halil Umut Meler'e Saldırı Davasında Cezalar Belirlendi

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e saldıran sanıklar hakkında istenen cezalar açıklandı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 11:07
Hakem Halil Umut Meler'e Saldırı Davasında Cezalar Belirlendi

Halil Umut Meler'e Yönelik Saldırı Davası

MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında gerçekleşen maç sonrası hakem Halil Umut Meler'e yönelik yaşanan şiddet olayında, savcının talep ettiği cezalar belirlendi.

Dava Süreci ve Sanıklar

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada, saldırıya karışan eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile diğer sanıklar Kenan Çelikkaya, Şahin Yunus Şahin ve Osman Erkam Can, duruşmaya katılmadı; ancak avukatları hazır bulundu.

Savcının İddiaları

Savcı, olay tarihinde Koca'nın, diğer sanıklarla birlikte sahaya girerek hakem Meler'e "Seni öldüreceğim" şeklinde bir tehditte bulunduğunu ve ardından fiziksel saldırıda bulunduğunu belirtti. Ayrıca diğer sanıkların da hakemin çeşitli yerlerine saldırarak yaralanmasına sebep olduklarını ifade etti.

İstenen Cezalar

Hakem Meler'in yüzündeki yaralanmanın orta derecede kemik kırığına yol açtığını belirten savcı, şu cezaların verilmesini talep etti:

  • Faruk Koca için: 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis, 6 aydan 2 yıla kadar "tehdit" suçu ve 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası.
  • Kenan Çelikkaya ve Şahin Yunus Şahin için: 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis, 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası.
  • Osman Erkam Can için: 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar, 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası.

Davanın Devamı

Sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre talep etti. Mahkeme, avukatlara beyanlarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 11 Kasım'a erteledi.

Bu dava, spor dünyasında yaşanan şiddetin önlenmesine ilişkin önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

Dar gelirliye müjde! Devletten 2.000 TL'ye evini kondur otur arsa satışları başlıyor

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti'den Disiplin Süreci: Boykot Açılışı
2
Hatay'da Yeni Okul Açılışı: Hayırseverlerin Desteğiyle İnşa Edildi
3
Kırıkkale'deki Tekstil Atölyesinde Yangın Yeniden Başladı
4
Özbekistan'da Kütüphane Reformu: Şahnoza Navruzova'nın İlham Verici Projesi
5
Türkiye Yüzyılı'nda Türk Diasporası'nın Rolü
6
Sosyal Medya Dolandırıcılarına Operasyon: 9 Gözaltı
7
Hakem Halil Umut Meler'e Saldırı Davasında Cezalar Belirlendi

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Dar gelirliye müjde! Devletten 2.000 TL'ye evini kondur otur arsa satışları başlıyor

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir