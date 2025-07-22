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Hakkari'de 22 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 22 yıl 6 ay hapis cezası olan hükümlü güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 15:02
Hakkari'de 22 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik etkin bir çalışma yürüttü. Yapılan bu çalışmalar sonucunda, hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü Yüksekova ilçesinde tespit edilerek yakalandı.

Yakalanan hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

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