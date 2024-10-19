Hakkari'de Asansör Boşluğuna Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Olayın Ayrıntıları

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde trajik bir kaza meydana geldi. Akşam saatlerinde Yeşildere Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir binada, Hülya Düzen (49) isimli kadın, eşine yemek götürmek üzere çıktığı katta dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

Kurtarma Çabası ve Yaralanma

Hülya Düzen’in asansör boşluğuna düştüğünü gören kocası Emirhan Düzen, onu yakalamaya çalışırken aynı boşluğa düşerek yaralandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu acil sağlık ekiplerine bildirdi.

Hastaneye Kaldırıldılar

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Burada yapılan müdahaleler sonucunda durumu kritik olan Hülya Düzen, ne yazık ki kurtarılamadı. Emirhan Düzen'in ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.