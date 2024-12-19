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Hakkari'de Fidan Tepe Üs Bölgesi'nin Yolu Karla Mücadele Ekipleriyle Açıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde karla kapanan Fidan Tepe Üs Bölgesi'nin yolu, ekiplerin yoğun çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 12:20
Hakkari'de Fidan Tepe Üs Bölgesi'nin Yolu Karla Mücadele Ekipleriyle Açıldı

Hakkari'de Kardan Kapanan Us Bölgesi Yolu Sayesinde Açıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, kış koşullarının zorluğu nedeniyle kardan kapanan üs bölgesinin yolu, karla mücadele ekipleri tarafından açıldı. İlçe Özel İdaresine bağlı ekipler, kar ve tipinin etkisiyle kapanan Tekeli köyündeki 2 bin 867 rakımlı Fidan Tepe Üs Bölgesi'ne ulaşım sağlamak amacıyla hemen harekete geçti.

Yoğun Mücadele ile Erişim Sağlandı

Bölgedeki ekipler, tipi nedeniyle kar kalınlığının yaklaşık 2 metreye kadar çıktığı yolun açılması için bir gün boyunca aralıksız çalıştı. Yapılan yoğun mücadele sonucunda, üs bölgesinin yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Bu tür çabalar, zorlu kış şartlarında güvenlik ve ulaşımın sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kardan kapanan üs bölgesinin yolu ekiplerce açıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kardan kapanan üs bölgesinin yolu ekiplerce açıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kardan kapanan üs bölgesinin yolu ekiplerce açıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kardan kapanan üs bölgesinin yolu ekiplerce açıldı.

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