Hakkari Şemdinli'de 32 kilo 276 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 34. Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri tarafından sınır hattında yapılan aramada 32 kilo 276 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 14:10
Hudut ekiplerinin sınır taramasıyla yakalaması

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi sınır hattında görevli 34. Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri kapsamında yürüttükleri arama-tarama çalışmaları sonucunda 32 kilo 276 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Ele geçirilen uyuşturucu madde, gerekli işlemler için Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

