Hakkari Şemdinli'de 32 kilo 276 gram uyuşturucu ele geçirildi
Hudut ekiplerinin sınır taramasıyla yakalaması
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi sınır hattında görevli 34. Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri kapsamında yürüttükleri arama-tarama çalışmaları sonucunda 32 kilo 276 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Ele geçirilen uyuşturucu madde, gerekli işlemler için Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.
