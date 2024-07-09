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Hakkari Yüksekova'da korkunç kaza! 2'si ağır 7 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 09.07.2024 18:39
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 18:39
Hakkari Yüksekova'da korkunç kaza! 2'si ağır 7 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, eski çöplük mevkii yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan kazanın detayları ve gelişmeler şöyle:

KAZANIN AYRINTILARI

Bugün öğle saatlerinde, Yüksekova ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan eski çöplük mevkii yakınlarında, Hakkari'den Yüksekova'ya yolcu taşıyan Vahdettin Gündüz yönetimindeki yolcu minibüsü, Yüksekova'dan Hakkari istikametine giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 AYM 22 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle her iki araçta da ciddi hasar meydana geldi.

Kazayı gören çevredekiler, hemen 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi kazazedelere olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralılar, daha sonra Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu ve hastanede tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Sağlık ekipleri, olay yerine gelerek yaralılara hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etti. İlk müdahalelerin ardından yaralılar, en yakın hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazanın hemen ardından yapılan bu hızlı müdahale, yaralıların durumlarının daha da kötüye gitmesini önlemekte önemli rol oynadı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak trafik akışını düzenledi. Kazaya karışan araçlar, yoldan çekilerek trafik normale döndürüldü. Kazanın nedeni hakkında detaylı incelemeler başlatıldı

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