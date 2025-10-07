Halep'te SDG ile Suriye Güvenlik Güçleri Arasında Şiddetli Çatışma

Halep'te SDG ile Suriye güvenlik güçleri arasında Eşrefiyye ve Şeyh Maksut merkezli çatışmalar sürüyor; siviller hedef alındı, 1 güvenlik personeli öldü, 3 yaralı.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 01:53
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 01:53
Halep ilinde akşam saatlerinde başlayan çatışmalar devam ediyor. SDG unsurları, Eşrefiyye ve Şeyh Maksut mahallelerinde yüksek binalara yerleştirdiği keskin nişancılar ve havan saldırılarıyla hem Suriye güvenlik güçlerini hem de sivilleri hedef alıyor.

Hedeflenen Noktalar ve Sivil Kayıplar

SDG, havan saldırılarıyla Halep kent merkezi Bustan el Kasr sebze halini ve Rahman Camii çevresini vurdu. Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde konuşlu SDG unsurlarının saldırıları sonucu çok sayıda sivil yaralandı. Çatışma sesleri kent merkezinin birçok noktasından duyuluyor ve siviller güvenli bölgelere göç ediyor.

Güvenlik Önlemleri ve Resmi Açıklama

Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri, çatışma bölgelerine askeri takviye göndererek kent genelinde güvenlik önlemlerini artırdı. Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi’nden Suriye resmi haber ajansı SANAya yapılan açıklamada, '10 Mart Anlaşması’na bağlıyız ve herhangi bir askeri operasyon niyetimiz yoktur.' ifadeleri yer aldı.

Kayıplar

SANA, SDG’nin güvenlik güçlerinin kontrol noktalarını hedef alması sonucunda 1 güvenlik personelinin öldüğünü, 3 personelin yaralandığını bildirdi.

