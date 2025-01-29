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Halit Yerebakan, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasında Yer Aldı

AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 17:59
Halit Yerebakan, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasında Yer Aldı

AK Parti'li Yerebakan, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak önemli bir etkinliğe destek verdi.

Bu yıl dördüncü kez yapılan etkinlik, Türkiye'deki fotoğraf sanatını tanıtmak amacıyla düzenleniyor ve her yıl büyük ilgi görüyor. Yerebakan, katıldığı bu oylamayla, sanatın ve basın mensuplarının özverili çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Oylama sonucunda seçilen fotoğraflar, Türkiye’nin farklı coğrafyalarından ve olaylarından kesitler sunarken, katılımcılara da bu eserleri değerlendirme imkanı tanıyor.

AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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