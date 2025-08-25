DOLAR
Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Halkbank, beşinci 'Üreten Kadınlar Yarışması' için başvuruları açtı; beş kategori, prestij ve tanıtım desteği ile MasterClass eğitimleri sunuluyor.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 21:46
Halkbank, ekonomik hayatta kadınların gücünü ve yenilikçi ruhunu ödüllendirmek amacıyla düzenlediği geleneksel Üreten Kadınlar Yarışması'nın beşincisi için start verdi. Ülke genelindeki binlerce kadın girişimci ve kooperatifin heyecanla beklediği yarışma, bu yıl da rekor düzeyde başvuru almayı hedefliyor; kazananlar hem prestijli ödüller hem de işlerini büyütme fırsatı elde edecek.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Halkbank olarak, kadınların üretim gücünü her alanda desteklemeye devam ediyor, girişimcilik ekosisteminde daha fazla kadının yer almasını, ulusal rekabet gücümüzün en önemli unsurlarından biri olarak görüyoruz" dedi.

Beş farklı kategoride ödül

Yılın Üreten Kadın Girişimcisi: Kendi işini kurmuş, istikrarlı bir büyüme yakalamış ve sektöründe ilham kaynağı olmuş kadın liderler bu kategoride yarışacak.

Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci: İnovasyon ve teknolojiyi iş modelinin merkezine koyarak fark yaratan, geleceğe yön veren kadın girişimciler için tasarlandı.

Yükselen Yıldız: Faaliyet süresi daha kısa olmasına rağmen büyük bir potansiyel gösteren, gelecekte adından sıkça söz ettirecek genç ve dinamik kadın girişimciler bu alanda öne çıkacak.

Sıfır Atık: Sürdürülebilirlik ve çevre bilincini üretim süreçlerine entegre ederek "sıfır atık" ilkesiyle çalışan, dünyaya değer katan girişimler bu kategoride değerlendirilecek.

Kadın Kooperatifi: Birlikten kuvvet doğar ilkesiyle hareket eden, yerel kalkınmaya destek olan ve sosyal etki yaratan başarılı kadın kooperatifleri ödüllendirilecek.

Dereceye girenler, sadece para ödülü kazanmakla kalmayacak; aynı zamanda ulusal çapta tanıtım desteği alarak marka bilinirliklerini artırma ve yeni pazarlara açılma fırsatı yakalayacak.

MasterClass Marka Eğitim Programı

Yarışmaya başvuru yapan ve ilk 100 arasına girmeyi başaran tüm kadın girişimciler, MasterClass Marka Eğitim Programı'na katılma hakkı kazanacak. Alanında uzman profesyoneller tarafından verilecek bu özel eğitim programında; markalaşma stratejileri, etkili sosyal medya yönetimi, e-ticaret ve dijital pazarlama, işletmeler için dijitalleşme adımları, sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk gibi konular ele alınacak.

