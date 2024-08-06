Hama'da Esed Rejiminin Saldırısı: 7 Sivil Yaralandı

Hama'da Şiddetli Saldırı

Suriye'nin Hama ilinin kuzeybatısındaki Meşşik köyüne yönelik olarak Beşşar Esed rejimi tarafından gerçekleştiren saldırıda 7 sivil yaralandı. Saldırının, karadan karaya atış yapan silahlarla düzenlendiği bildiriliyor.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Olayın detaylarına göre, Curin köyünde konuşlu Esed rejimi ile İran destekli yabancı savaşçı gruplar arasında bir çatışmanın ardından Meşşik köyüne bir saldırı gerçekleştirildi. Sivil savunma ekipleri (Beyaz Baretliler) tarafından elde edilen verilere göre, yaralanan siviller arasında 3 çocuk da yer alıyor. Yaralılar, hızlı bir şekilde çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Meşşik köyündeki bu kanlı saldırı, bölgedeki gerilimi bir kez daha artırdı ve sivillerin güvenliği konusundaki endişeleri derinleştirdi.