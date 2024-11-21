Hamas, ABD'nin Gazze Veto'sunu Soykırım Teşviki Olarak Nitelendirdi

Hamas: ABD'nin Veto Kararı Soykırıma Teşvik Ediyor

Hamas, ABD'nin 4. kez Gazze'de acil ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesi için talep edilen karar tasarısını veto etmesini, "soykırıma devam edilmesi için teşvik eden agresif bir tutum" olarak değerlendirdi.

Yazılı bir açıklama yapan Hamas, bu veto kararının, "Washington'un Filistin halkını hedef alan saldırılara; çocukların ve kadınların öldürülmesine, Gazze Şeridi'nde sivil yaşamın yok edilmesine doğrudan ortak olduğunu" vurguladı. Ayrıca bunun, soykırım ve etnik temizlik suçlarında İsrail'in doğrudan sorumlu olduğu yönündeki görüşü pekiştirdi.

ABD'nin Veto Kararı ve Uluslararası Toplum

Hamas, ABD'nin veto kararının, "uluslararası toplumun iradesini geçersiz kılan" bir tutum olduğunu ve soykırım ile etnik temizlik faaliyetlerinin devam etmesine zemin hazırladığını belirtti. Açıklamada, "Acilen ateşkesi, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesini" ve Filistin halkının Gazze'deki insani felaketin yansımalarından kurtarılmasını talep eden kararın BMGK tarafından veto edilmesini şiddetle kınadı.

Hamas, Washington yönetimine, gerçekten savaşları sonlandırmak ve bölgede güvenlik ile istikrar için çaba harcıyorsa, bu agresif politikayı sonlandırması çağrısında bulundu.

Uluslararası toplumdan da, ABD'nin bu aşırılığına son vermesini isteyen Hamas, "bunun bölgede ve bölge dışında savaş, ölüm, yıkım ve kaostan başka bir şey getirmeyeceğini" dile getirdi.

BMGK'de Oylama ve ABD'nin Veto Süreci

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 15 üye ülke arasında yapılan oylamada, Gazze'de acil ateşkes ve insani destek için talep edilen karar tasarısı, ABD tarafından 4. kez veto edilmiştir. Cezayir, Ekvador, Guyana, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre'nin öncülüğünde sunulan tasarı, diğer 14 üye ülke tarafından onaylanmış, yalnızca ABD karşı oy kullanmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.