Hamas: Ateşkes Görüşmelerine Katılmayacağız

Hamas'tan Ateşkes Açıklaması

Hamas Siyasi Büro Üyesi Suheyl el-Hindi, Doha'da Perşembe günü yeniden başlanması beklenen ateşkes görüşmelerinin kendileri için geçerli olmadığını ifade etti.

Hindiden Çarpıcı Açıklamalar

AA muhabirine konuşan Hindi, "Hamas, Doha veya Kahire gibi yerlerde gerçekleştirilecek görüşmelere kesinlikle katılmayacak" dedi.

Müzakere Koşulları

Hindi, Hamas’ın arabuluculardan, ABD Başkanı Joe Biden'ın vizyonu ve BMGK kararları çerçevesinde, 2 Temmuz'da mutabakat sağlanan konularla ilgili bir eylem planı beklediğini belirtti. Ayrıca, İsrail'in bu plan için açık bir taahhütte bulunması gerektiğini vurguladı.

İki Taraf Arasındaki İletişim

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Gazze’deki ateşkes müzakerelerine İsrail'in katılacağını ve aynı şekilde Hamas’tan da katılım beklediklerini dile getirdi.

Gelişmeler ve Şartlar

8 Ağustos'taki ortak açıklama sonrasında, Hamas’ın, İsrail'in tavrı ve niyeti hakkında çekinceleri olduğunu belirttiği bildirildi. Ayrıca, Netanyahu hükümeti tarafından öne sürülen yeni şartlar da müzakerelerin seyrini etkiledi.

Yarınki Toplantı

Yarın yapılacak müzakerelere, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, CIA Direktörü William Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea gibi önemli isimlerin katılması bekleniyor.