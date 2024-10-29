Hamas, Ateşkes Müzakerelerinde Yeni Önerileri Değerlendiriyor

Hamas: Yeni Önerilere Yanıt Verdik

Hamas, Gazze bölgesinde ateşkes sağlanması ve esir takası anlaşmalarının yapılması amacıyla arabulucuların ilettiği yeni önerilere yanıt verme sürecini başlattı.

Görüşmeler Devam Ediyor

Hareketin üst düzey yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, düzenlemiş olduğu basın toplantısında, arabulucuların ilettiği ateşkes ve esir değişimi konularındaki yeni önerileri değerlendirme konusunda yaptıkları çabaları duyurdu. Ebu Zuhri, bu çerçevede bazı görüşmelerin gerçekleştirildiğini, ancak daha fazla görüşme yapılacağının da altını çizdi.

Açıklanan Hedefler

Hamas yetkilisi, Gazze halkının karşılaştığı zorlukların ortadan kaldırılması ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmasına olan katkıda bulunacak her türlü anlaşma ve fikre açık olduklarını belirtti. Ebu Zuhri, işgalin sona ermesini, İsrail’in bölgeden çekilmesini, ablukanın kaldırılmasını ve halkın yardımına yönelik desteklerin sağlanmasını vurguladı.

Özellikle esir takası anlaşmasının, bu süreçte öncelikli konulardan biri olduğu ifade edildi. Hamas, yeniden yapılanma ve toplumsal destek sağlama hususlarının da müzakerelerde yer aldığına dikkat çekti.