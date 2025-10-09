Hamas: Gazze'de Ateşkes Sağlandı — Türkiye, Katar, Mısır ve Trump'a Teşekkür

Hamas, Gazze'de ateşkes sağlandığını doğruladı; Türkiye, Katar, Mısır ile ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarına teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 02:35
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 02:35
Hamas'tan yapılan doğrulama ve arabuluculara teşekkür

Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını yazılı açıklama ile doğruladı ve sürece aracılık eden ülkelere minnettarlığını iletti.

Açıklamada, "Hamas, Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesini, işgalcilerin çekilmesini, yardımların girişini ve esir takasını öngören bir anlaşmaya varıldığını duyurur." ifadelerine yer verildi.

Metinde ayrıca arabuluculara yönelik özel teşekkür ifadeleri bulundu: Katar, Mısır ve Türkiye'deki arabulucu kardeşlerimizin çabalarını büyük bir takdirle karşılıyoruz.

Hamas, aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de savaşın nihai olarak sona erdirilmesi ve işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesine yönelik çabalarını da takdir ettiğini bildirdi.

