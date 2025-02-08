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Hamas: İsrail Hapishanelerindeki Esirlerin Sağlık Durumu Kötüleşiyor

Hamas, İsrail hapishanelerinde serbest bırakılan Filistinli esirlerin kötü sağlık durumunu eleştirerek insani muamele vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 17:01
Hamas: İsrail Hapishanelerindeki Esirlerin Sağlık Durumu Kötüleşiyor

Hamas, serbest bırakılan Filistinli esirlerin sağlık durumlarının kötü olmasının, İsrail hapishanelerinde yaşadıkları zor şartları gözler önüne serdiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, serbest bırakılan esirlerin acı dolu deneyimlerinin dünyaya duyurulduğu belirtildi.

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, takas anlaşması çerçevesinde serbest kalan Filistinli esirlerin sağlık sorunlarının, hapisteki trajik yaşam koşullarını bir kez daha gösterdiği vurgulandı. Hamas yöneticilerinden Cemal et-Tavil ile diğer 6 esirin hastanelere sevk edilmesinin, İsrail cezaevi yönetiminin esirlerine karşı sistematik bir kötü muamele izlediğini ortaya koyduğu ifade edildi.

Esirlerin sağlık durumunun kötü olmasının, İsrail hükümetinin hapiste “yavaş öldürme” politikası uyguladığının bir yansıması olduğu belirtilen açıklamada, “Dünya bugün işgalcilerin esirlerine karşı insani ve ahlaki muamele ile Filistinli esirlere uygulanan baskı ve işkence arasındaki büyük farka tanıklık ediyor” denildi.

Ayrıca, Filistin Kızılayı, serbest bırakılan 7 esirin kötü sağlık koşulları nedeniyle Ramallah’ta hastanelere nakledildiğini duyurdu. Yapılan esir takasında, 3 İsrailli esire karşılık 183 Filistinli esirin serbest bırakıldığı ve İsrail hapishanelerinden müebbet hapis cezasına çarptırılan esirlerin çoğunun Batı Şeria ve Gazze’ye geçmiş olduğu kaydedildi.

Hamas ve İsrail Arasındaki Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak 2023’te yürürlüğe girmişti. Anlaşma gereği, 27 Ocak’ta Filistinlilerin geçiş yolları açılmıştı. Ayrıca, Refah Sınır Kapısı hastalar ve yaralıların tahliyesi için 1 Şubat’ta açıldı. Esir takasının salıverme sürecinde ise toplamda 766 Filistinli esir ve Gazze'deki 16 İsrailli ile 5 Taylandlı esir serbest bırakıldı.

Üç aşamalı ateşkes anlaşması çerçevesinde, ilk aşamada toplam 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

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