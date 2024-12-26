Hamas: İsrail'in Gazeteci Katliamı Savaş Suçudur

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 5 Filistinli gazeteciyi hedef alan saldırısını "basını korkutmayı hedefleyen korkunç bir savaş suçu olarak" tanımladı. Örgütten yapılan yazılı açıklamada, Filistinli gazetecilerin Nusayrat Mülteci Kampı’nda işgalci ordu tarafından öldürülmesi kınandı.

Açıklamada, "Filistinli 5 gazeteci, Gazze'nin orta kesiminde düzenlenen saldırıları takip ederken hayatını kaybetti. Bu, korkunç bir savaş suçudur," denildi. Ayrıca, İsrail’in bu eyleminin Filistin halkına yönelik işlenen etnik temizlik ve savaş suçlarını belgeleyen gazetecileri korkutma amacında olduğu vurgulandı.

Hamas, gazetecilerin mesleki ve insani görevlerine devam edeceğini belirterek, Filistinli gazetecilerin aynı zamanda İsrail saldırılarında hayatını kaybeden meslektaşlarının mirasını sürdürdüğünü ifade etti. Uluslararası medya kuruluşlarına da İsrail’in Filistinli gazetecilere yönelik eylemlerini kınamaları için çağrıda bulunuldu.

Ayrıca, Filistin halkı ve gazetecilere karşı suç işleyen İsrailli yetkililerin uluslararası mahkemelerde yargılanması talep edildi.

İsrail'in Gazze'deki Gazeteci Soykırımı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'nda düzenlediği bombalı saldırıda El-Kuds el-Yevm televizyonu çalışanı 5 gazetecinin öldüğünü duyurdu. Saldırıda hayatını kaybeden gazeteciler arasında foto muhabiri Eymen el-Cedy ile gazeteciler Faysal Ebu el-Kumsan, İbrahim eş-Şeyh Ali, Muammed el-Led'a ve Fadi Hassune yer aldı.

Açıklamada, bu olay ile birlikte İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılar sonucunda hayatını kaybeden gazeteci sayısının 201'e yükseldiği belirtildi.