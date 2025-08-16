DOLAR
Hamas: İsrail'in Zeytun Mahallesi Saldırıları 'Gazze'de Yaşamı Yok Etme Planı'

Hamas, İsrail’in Zeytun Mahallesi’ndeki saldırıları 'Gazze’de yaşamı yok etme planı' olarak nitelendirip uluslararası topluma müdahale çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 18:56
Hamas'ın Açıklaması

Hamas, Gazze Şeridi’nin doğusundaki Zeytun Mahallesinin İsrail tarafından sistematik biçimde hedef alınmasına sert tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada, “Gazze’deki yaşamın tüm yönlerini yok etmeyi amaçlayan bir planın parçası” olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Neredeyse bir haftadır, suçlu siyonist düşman (İsrail), Gazze kentinin doğu ve güney mahallelerine sürekli saldırılar düzenliyor” denilerek, Zeytun Mahallesi’nin “savaş uçakları, topçular ve patlayıcı yüklü robotlarla sistematik biçimde yok edildiği” iddia edildi.

Hamas, bu eylemleri “acımasız bir soykırım savaşı” kapsamında nitelendirerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun sözlerine atıfta bulundu ve İsrail ordusunun sahada uyguladığı bombardıman, katliam, öldürme ve yerinden etme söylemlerine dikkat çekti.

Uluslararası Çağrı

Açıklama, ABD yönetiminin “İsrail’in suçlarına yeşil ışık yaktığı” yönündeki eleştiriyi içerdi; Washington’un politikalarıyla “tarihin affetmeyeceği bir imha savaşında İsrail’in suç ortağı haline geldiği” belirtildi.

Hamas, Birleşmiş Milletler, Arap ve İslam ülkelerine ile uluslararası topluma sessizliği bozma ve işgalin suçlarını durdurma çağrısı yaptı. Ayrıca dünya halklarına meydanlara çıkarak Gazze’de devam eden ‘imha savaşını durdurmak’ için baskı oluşturma çağrısında bulunuldu.

Euro‑Med Raporu

Cenevre merkezli sivil toplum kuruluşu Avrupa‑Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro‑Med), İsrail’in 6 gün boyunca düzenlediği saldırılarda Zeytun Mahallesi’nin adeta yerle bir olduğunu açıkladı. Kuruluşa göre, yaklaşık 400 ev uzaktan kumandalı patlayıcılar, hava saldırıları ve top atışlarıyla yok edildi.

İsrail'in İşgal Kararı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustosta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News’e verdiği röportajda Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Basında yer alan haberlere göre saldırılar aşamalı olarak planlanıyor; önceliğin Gazze kentinde olduğu, daha sonra orta kesimdeki Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara yönelik operasyonların genişletileceği ifade edildi.

