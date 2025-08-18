Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze Ateşkes ve Esir Takası Önerisini Kabul Etti

Arabulucu teklif Tel Aviv'e iletildi; yanıt bekleniyor

Hamas, Mısır ve Katar tarafından Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda sunulan öneriyi diğer Filistinli gruplarla birlikte kabul ettiğini açıkladı.

Açıklamada, "Hamas ve Filistinli diğer gruplar, arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın dün sunduğu öneriyi kabul ettiklerini ilettiler." ifadelerine yer verildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Başkanı Diya Reşvan El-Kahire el-İhbariye kanalına yaptığı açıklamada, Kahire'nin Gazze'de ateşkesin sağlanması için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

Reşvan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff önerisi doğrultusunda Mısır ve Katar tarafından hazırlanan yeni teklifin Filistinli gruplarca olduğu gibi yanıtlandığını söyledi.

Teklifin Mısır ve Katar tarafından İsrail'e iletildiğini ve "topun artık Tel Aviv kalesinde" olduğunu vurgulayan Reşvan, İsrail'in teklifi olumlu yanıtlaması halinde kapsamlı bir çözümün olabileceğini kaydetti.

Reşvan, önerinin kabul edilmesi için ABD'nin İsrail'e baskı kurması gerektiğini ifade etti.

The Times of Israel gazetesine konuşan bir İsrailli yetkili de Hamas’ın yanıtının arabulucular tarafından Tel Aviv yönetimine iletildiğini belirtti.

El-Kahire el-İhbariye kanalına konuşan üst düzey kaynaklar, yeni önerinin 60 günlük geçici ateşkesın yanı sıra "savaşı bitirecek kapsamlı bir anlaşma" sürecini de içerdiğini aktardı.