DOLAR
40,89 0,12%
EURO
47,72 0,47%
ALTIN
4.381,7 0,04%
BITCOIN
4.761.930,3 1,04%

Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze Ateşkes ve Esir Takası Önerisini Kabul Etti

Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze için sunduğu ateşkes ve esir takası teklifini diğer Filistinli gruplarla birlikte kabul etti; şimdi İsrail'in yanıtı bekleniyor.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 20:50
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 20:50
Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze Ateşkes ve Esir Takası Önerisini Kabul Etti

Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze Ateşkes ve Esir Takası Önerisini Kabul Etti

Arabulucu teklif Tel Aviv'e iletildi; yanıt bekleniyor

Hamas, Mısır ve Katar tarafından Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda sunulan öneriyi diğer Filistinli gruplarla birlikte kabul ettiğini açıkladı.

Açıklamada, "Hamas ve Filistinli diğer gruplar, arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın dün sunduğu öneriyi kabul ettiklerini ilettiler." ifadelerine yer verildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Başkanı Diya Reşvan El-Kahire el-İhbariye kanalına yaptığı açıklamada, Kahire'nin Gazze'de ateşkesin sağlanması için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

Reşvan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff önerisi doğrultusunda Mısır ve Katar tarafından hazırlanan yeni teklifin Filistinli gruplarca olduğu gibi yanıtlandığını söyledi.

Teklifin Mısır ve Katar tarafından İsrail'e iletildiğini ve "topun artık Tel Aviv kalesinde" olduğunu vurgulayan Reşvan, İsrail'in teklifi olumlu yanıtlaması halinde kapsamlı bir çözümün olabileceğini kaydetti.

Reşvan, önerinin kabul edilmesi için ABD'nin İsrail'e baskı kurması gerektiğini ifade etti.

The Times of Israel gazetesine konuşan bir İsrailli yetkili de Hamas’ın yanıtının arabulucular tarafından Tel Aviv yönetimine iletildiğini belirtti.

El-Kahire el-İhbariye kanalına konuşan üst düzey kaynaklar, yeni önerinin 60 günlük geçici ateşkesın yanı sıra "savaşı bitirecek kapsamlı bir anlaşma" sürecini de içerdiğini aktardı.

İLGİLİ HABERLER

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025
2
Katar ve Mısır: Gazze'de Zorla Yerinden Etmeyi Reddediyoruz
3
1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar
4
Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu Kabul Etti
5
Burkina Faso, BM Koordinatörü Carol Flore Smereczniak’ı 'İstenmeyen Kişi' İlan Etti
6
Çorum Çalyayla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
7
Malatya’da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Zanlı Tutuklandı, 26.330 Hap Ele Geçirildi

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri