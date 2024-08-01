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Hamas'tan Heniyye Suikastına Protesto Çağrısı

Hamas, İsmail Heniyye'nin suikastına tepki olarak cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı ve gösteri düzenleyecek.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 20:10
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 20:10
Hamas'tan Heniyye Suikastına Protesto Çağrısı

Hamas'tan Cuma Namazı Sonrası Protesto Çağrısı

Hamas Hareketi, Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da uğradığı suikasta yönelik olarak yarın, cuma namazı sonrası gösteri düzenleme çağrısı yaptı.

Gıyabi Cenaze Namazı İlanı

Hamas'ın yaptığı açıklamada, "Korkakça suikastı ve Gazze halkına karşı süregelen soykırımı kınamak için tüm camilerde öfke yürüyüşleri yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca, Heniyye için tüm camilerde cuma namazı sonrasında gıyabi cenaze namazı kılınması önem teşkil etmektedir." denildi.

Suikastın Ayrıntıları

İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'daydı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabah saatlerinde Heniyye'nin kaldığı yere saldırı düzenlendiğini bildirmiştir.

İsrail'in İlişkisi

Both Hamas and Iranian officials blame Israel for the attack, while Israeli authorities have refrained from making any statements regarding the incident.

Heniyye'nin Görevdeki Rolü

İsmail Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın görevini devralarak Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olmuştur.

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