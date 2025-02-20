Hamas'tan Şoke Eden Açıklama: İsrail, Esirlerin Yaşamasını İstemedi

Hamas, Naaş Teslimi Üzerine Çarpıcı Açıklama Yaptı

Hamas, teslim ettiği İsrailli esirlerin yakınlarına yönelik yaptığı açıklamada, "Evlatlarınızın size canlı dönmesini isterdik ama ordunuzun ve hükümetinizin liderleri, onların geri getirilmesi yerine öldürülmelerini seçti" ifadesini kullandı. Bu açıklama, Hamas ve askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, Isailli esirlerin naaşları ile ilgili olarak yakınlarının duygularını göz önünde bulundurduğunu vurguladı.

İsrail Ordusunun Müdahale Yöntemleri Eleştirildi

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'deki esirlerin canlarını umursamadığı iddia edildi ve "İsrailli esirlerin canlarını elimizden geldiğince koruduk, onlara insanlıkla davrandık" denildi. Ancak, İsrail ordusunun onları, kendilerini kaçıran kişilerle birlikte öldürdüğü belirtildi.

Ayrıca, "Siyonist İsrail ordusu, esirlerin tutuldukları yerleri bombalayarak onları öldürdü" açıklamasında bulunarak, esir takası anlaşmasının birçok kez engellendiği ifade edildi.

Netanyahu'ya Eleştiri

Açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sorumluluktan kaçtığı dile getirildi. "Kassam Tugayları ve direniş, esirleri ve hayatlarını korumak için elinden geleni yaptı ancak işgalci İsrail’in vahşi ve sürekli saldırıları tüm esirlerin hayatının kurtarılmasını engelledi" denildi.

Cenazeleri teslim edilenlerin yakınlarına da seslenen Hamas, "Onlarla birlikte 17 bin 881 Filistinli çocuğu öldürdüler. Onların ölümünden asıl sorumlunun kim olduğunu bildiğinizi biliyoruz, çocuklarını umursamayan bir liderliğin kurbanı oldunuz" ifadelerini kullandı.

Esir Takasının Önemi Vurgulandı

Son olarak, Gazze'deki esirlerin canlı olarak geri dönüşünün tek yolunun esir takası olduğu vurgulandı. Ayrıca, İsrail’in saldırılarını yeniden başlatmasının daha fazla İsrailli esirin ölümüne sebep olacağı kaydedildi.