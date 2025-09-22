Hamas'tan Trump'a İddia: Gazze'ye 2 Ay Ateşkes Karşılığında Esirlerin Yarısı

Hamas'tan Trump'a mektup iddiası: Gazze'ye 2 ay ara karşılığında esirlerin yarısı

Fox News kaynaklı haberin ayrıntıları

Fox News, Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'a bir mektup gönderdiğini ileri sürdü. Habere göre mektup, İsrail ile esir takası ve Gazze'de geçici ateşkes müzakerelerini kapsıyor.

İddialara dayandırılan haberde, mektubun Hamas tarafından Katarlı yetkililere teslim edildiği ve bu hafta içinde ABD Başkanına ulaştırılmasının beklendiği belirtildi. Haberde bilgileri veren kaynakların, Trump yönetimi ile esir takası müzakerilerine katılan ve adları açıklanmayan kişiler olduğu vurgulandı.

Mektupta iddiaya göre Hamas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına 2 ay ara verilmesi konusunda garanti verilmesi halinde, elindeki İsrailli esirlerin yarısını "hemen" serbest bırakmayı önerdiği öne sürüldü.

Haberde, Hamas'tan konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadığı kaydedildi. Ayrıca teklifte kaç esir ya da kaç esirin cenazesinin teslim edilmeyi önerdiğine dair detaylara yer verilmediği belirtildi.

Gazze'de Hamas'ın elinde bulunduğu belirtilen 48 İsrailli esirden 20'sinin sağ olduğuna inanıldığı ifade edildi.

Durum ve beklentiler

İddianın doğrulanması için resmi açıklamalar bekleniyor; haber şu aşamada yalnızca kaynaklara dayandırılmış iddia niteliğinde.