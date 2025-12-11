Hamileler İçin Kışta Enfeksiyondan Korunma ve D Vitamini Uyarısı

Hamileler İçin Kışta Enfeksiyon ve Korunma Önerileri

Liv Hospital Samsun Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Hilal Bulut Aydemir, gebelik döneminde bağışıklığın baskılanması nedeniyle anne adaylarının enfeksiyonlara daha açık olduğunu vurgulayarak kış aylarında dikkat edilmesi gereken başlıca önlemleri paylaştı.

Hamilelikte riskler ve temel önlem

Soğuk hava ve kapalı ortamların grip ile soğuk algınlığı gibi hastalıkların yayılmasını hızlandırdığını belirten Aydemir, gebelik dönemindeki bağışıklık değişikliklerine dikkat çekti. Anne adaylarının hem fiziksel hem de bağışıklık açısından ek riskler taşıdığı için bazı basit önlemlerle bu risklerin azaltılabileceğini söyledi.

Opr. Dr. Hilal Bulut Aydemir, "Gebelerin kışın dışarı çıkarken hava durumuna uygun, kat kat giyinmesi, ısı kaybını önleyen kaliteli bir mont tercih etmesi ve baş–boyun bölgelerini korumaları önemlidir. Ayrıca grip sezonunda özellikle kalabalık ve havalandırması yetersiz ortamlardan kaçınmaları enfeksiyon riskini ciddi şekilde azaltır" dedi.

D vitamini ve ev içi nem dengesi

Aydemir, kış aylarında sık görülen D vitamini eksikliğinin anne ve bebeğin kemik gelişimini olumsuz etkileyebileceğini belirtti ve düzenli takip ile hekim önerisi doğrultusunda takviye kullanımını önerdi.

Opr. Dr. Aydemir, "Güneş ışığından daha az yararlanıldığında hem anne hem de bebeğin kemik gelişimi olumsuz etkilenebilir. Gebeler bu dönemde düzenli D vitamini takibi yaptırmalı ve hekim önerisi doğrultusunda takviye kullanmalıdır. Aynı zamanda ev ortamlarının sıcak olması kadar nem dengesinin korunması da önemlidir, fazla kuru hava hem burun tıkanıklığına hem de uyku kalitesinin bozulmasına yol açabilir. Ortalama %40-50 nem seviyesinin korunması, odaların düzenli havalandırılması ve mümkünse hava temizleyici cihazlar kullanılması anne adayının daha rahat bir kış dönemi geçirmesine yardımcı olur" şeklinde konuştu.

Düşme ve kayma riskine karşı tedbirler

Kış koşullarında düşme riskinin hayatî olabileceğine dikkat çeken Aydemir, özellikle buzlanan alanlarda korunmanın önemine değindi. "Özellikle buzlanmanın olduğu bölgelerde dışarı çıkan anne adaylarının tabanı kaymaz ayakkabılar tercih etmeleri, merdivenlerde tırabzan kullanmaları ve ani hareketlerden kaçınmaları gerekir" dedi.

Sıvı tüketimi ve beslenme önerileri

Soğuk havalarda sıvı alımının azalabildiğini hatırlatan Aydemir, yeterli su tüketiminin amniyon sıvısı dengesi ve ödem azaltma açısından kritik olduğunu vurguladı. "Soğuk havalarda sıvı tüketimi de genellikle azalır, oysa yeterli su tüketimi hem amniyon sıvısının dengede kalması hem de ödemin azaltılması için kritiktir. Hamileler günde en az 2 litre su içmeyi hedeflemelidir. Beslenmelerinde mevsim sebzelerine, protein kaynaklarına ve bağışıklığı güçlendiren gıdalara (zencefil, bal, limon, yeşil yapraklı sebzeler) yer vermelidirler. Bu basit fakat etkili önlemlerle kış ayları, anne adayları için sağlıklı ve keyifli bir hamilelik süreci olarak geçirilebilir" ifadelerini kullandı.

Özetle, gebelerin kışın korunma amaçlı kat kat giyinmeleri, kalabalık ve yetersiz havalandırılan ortamlardan kaçınmaları, D vitamini takibini aksatmaması, ev içi nem dengesine dikkat etmeleri, kaymaz ayakkabı tercih etmeleri ve günlük sıvı alımını ihmal etmemeleri öneriliyor.

OP. DR. HİLAL BULUT AYDEMİR