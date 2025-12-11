Hasan Bilici ÇATOM’u Ziyaret Etti: Kursiyerler ve Çocuklarla Buluşma

Hasan Bilici ÇATOM’u Ziyaret Etti

Eğitim ve sosyal destek çalışmaları yerinde incelendi

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, Çok Amaçlı Toplum Merkezi’ni (ÇATOM) ziyaret ederek merkezdeki kursiyerler ve çocuklarla bir araya geldi.

Ziyarette yürütülen faaliyetleri yerinde inceleyen İl Müdürü Bilici, merkezde devam eden eğitim, sosyal destek ve çocuklara yönelik çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Bilici, kursiyerlerle sohbet ederek kadınların mesleki beceri kazanmasına katkı sağlayan kursların önemine dikkat çekti ve bu tür faaliyetlerin toplumsal sürdürülebilirliğe katkısını vurguladı.

Merkezin çocuklara sunduğu güvenli ortam sayesinde eğitim ve gelişim süreçlerine destek sağlandığını belirten Bilici, ÇATOM’ların sosyal yaşamı güçlendirmedeki rolüne işaret etti.

Ziyaret, merkez çalışanları ve kursiyerlerle birlikte çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.

