Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın kaderine yapılacak anket karar verecek

CHP, Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın deprem mağdurları tarafından yuhalanmasının ardından yeni bir açıklama yaptı. Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, ilde yapılacak bir anket sonucunda Savaş'ın adaylığının tekrar gözden geçirileceğini belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te yaptığı basın toplantısında, yapılan tepkinin önemsendiğini belirterek Hatay'da adayla ilgili genel bir rahatsızlık varsa partinin bunu göz ardı etmeyeceğini belirtti. Başarır, Hataylıların isteklerine kulak verileceğini ve taleplerinin önemli olduğunu söyledi. Başarır, Hatay'ın bütün ilçelerinde 2-3 gün içerisinde geniş çaplı bir anket yapacaklarını ve konuya ilişkin yeni bir karar alacaklarını açıkladı.

Konuya ilişkin bir açıklama da CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan geldi. Günaydın, "Bu insani açıdan yükselen isyanın sesini duymak zorundayız. Bunu duyuyoruz. Elbette hepimiz bu duyarlılık içinde konuyu yeniden ele alıp, değerlendireceğiz." dedi. CHP'de 9 Şubat Cuma günü MYK toplantısının ardından Parti Meclisi toplantısı da yapılacak. Toplantılarda Hatay'da yaşananlar gündeme gelecek.

KORKMAYACAĞIM, SİNMEYECEĞİM, YILMAYACAĞIM

Lütfü Savaş Hatay'da protesto edilmesine karşılık yaptığı açıklamada "Hatay'da oynanmak istenen oyunları biliyoruz. Hatay'da sığınmacı işgaline karşı olacağımı herkesle paylaşmak istiyorum. Korkmayacağım, sinmeyeceğim, yılmayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Lütfü Savaş kendisine yönelik yapılan protestoya karşılık adaylığının devam ettiğini ve kazanacaklarını ifade eden açıklamalarda bulunmuştu. Ancak CHP Grup Başkanvekili tarafından yapılan açıklamada adaylık halinin devam edip etmeyeceğine halk oylamasına sunulan anketin karar vereceğini belirtti.