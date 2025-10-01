Hatay'da 12 düzensiz göçmen yakalandı — 3 şüpheli gözaltında

İskenderun-Belen Otoban girişinde durdurulan minibüste, yasa dışı yollarla yurda giren 12 Suriye uyruklu tespit edildi; 3 şüpheli yakalandı, 1'i tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 00:19
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 00:19
İskenderun-Belen Otoban girişinde durdurulan minibüste 12 Suriye uyruklu bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun-Belen Otoban girişinde durdurdukları bir minibüste yaptıkları kontrolde 12 Suriye uyruklu kişinin yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığını belirledi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi; bunlardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler ise gerekli işlemler tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

