Hatay'da 12 düzensiz göçmen yakalandı — 3 şüpheli gözaltında

Hatay'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

İskenderun-Belen Otoban girişinde durdurulan minibüste 12 Suriye uyruklu bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun-Belen Otoban girişinde durdurdukları bir minibüste yaptıkları kontrolde 12 Suriye uyruklu kişinin yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığını belirledi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi; bunlardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler ise gerekli işlemler tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.