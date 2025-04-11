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Hatay'da Berber Dükkanına Silahlı Saldırı: İki Yaralı

Hatay'da bir berber dükkanına gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 17:02
Hatay'da Berber Dükkanına Silahlı Saldırı: İki Yaralı

İskenderun'da Berber Dükkanına Silahlı Saldırı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Çay Mahallesi'nde bulunan bir berber dükkanına yönelik silahlı saldırıda İlhan T. (36) ve Enes Ö. (16) yaralandı. Olay, motosikletle gelen kasklı bir şüphelinin iş yerinin önünde ateş açmasıyla meydana geldi.

Saldırgan, saldırının ardından dükkan yakınında bıraktığı motosikletine binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine, bölgeye hızlı bir şekilde polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Saldırıda yaralanan İlhan T. ve Enes Ö, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatmış durumda.

Olayla ilgili tüm gelişmeler yakından takip ediliyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde berber dükkanına ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde berber dükkanına ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde berber dükkanına ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde berber dükkanına ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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