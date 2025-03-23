Hatay'da Drift Yapan Sürücüye 47 Bin Lira Ceza

Samandağ'da kumsalda drift yapan sürücüye 47 bin 235 lira ceza kesildi, doğa için tehdit oluşturdu.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 15:22
Hatay'da Drift Yapan Sürücüye 47 Bin Lira Ceza

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kumsalda pikapla drift yapan bir sürücüye, 47 bin 235 lira ceza uygulandı. Olay, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin belirli denetimler gerçekleştirdiği sırada meydana geldi.

Ekipler, kullanmış olduğu plakasız pikapla Deniz Mahallesi'nin sahiline giren sürücüyü takibe aldı. Yaptığı tehlikeli manevralarla dikkat çeken sürücü S.B.'ye, kumsalda drift yaptığı nedeniyle çok ağır bir ceza uygulandı.

Ayrıca, doğa koruma bilincine sahip Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de olayın ciddiyetine kayıtsız kalmadı. Kumsalın deniz kaplumbağalarının üreme ve kum zambaklarının filizlenme alanı olması nedeniyle sürücü hakkında ek işlemler başlattığı bildirildi.

Bu tür davranışların doğaya ciddi zararlar verebileceği vurgulanırken, benzer olayların önüne geçilmesiyle ilgili toplum bilincinin arttırılması gerektiği ifade ediliyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kumsalda pikapla drift yapan sürücüye 47 bin 235 lira ceza...

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kumsalda pikapla drift yapan sürücüye 47 bin 235 lira ceza uygulandı.

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