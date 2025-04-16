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Hatay'da Engelliler için Eğitim Protokolü İmzalandı

Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezinde önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. Engellilere yönelik eğitim projeleri hayata geçirilecek.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 20:14
Hatay'da Engelliler için Eğitim Protokolü İmzalandı

Hatay'da Engellilere Özel Eğitim Protokolü

Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde tarihi bir iş birliği protokolü imzalandı. Hatay Valiliği, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ), Fiziksel Engelliler Vakfı ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) arasında gerçekleştirilen protokol, engelliler için önemli eğitim fırsatları sunmayı amaçlıyor.

Proje ile Verilecek Eğitimler

Protokol kapsamında, merkezde engellilere yönelik yara bakımı, beslenme, öz bakım, gıda güvenliği ve hijyen eğitimi verilecek. Bu kapsamda gerçekleştirilen imza töreninde, projeye ilişkin detaylar paylaşıldı.

İmza Törenine Katılan İsimler

İmza törenine, HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, Fiziksel Engelliler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yaşar Tatar ve İMÜ Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik katılarak, projenin önemine vurgu yaptılar.

Rektör Eren'in Açıklamaları

Rektör Eren, törende yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da kurulan merkezin kıymetini vurguladı. Ayrıca, merkeze destek olmaya devam edeceklerini belirterek, "Burada sadece maddi olanakların bir araya getirilmesi değil, aynı zamanda personel ve çalışma isteğinin de bir araya getirildiğini görüyoruz. Hep birlikte bölgedeki ihtiyaç sahiplerine hizmet sunmaya çalışıyoruz" dedi.

Yerli ve Uluslararası Destek

Fiziksel Engelliler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yaşar Tatar ise imzalanan protokolün merkeze hayırlı olmasını dileyerek, bu tür iş birliklerinin engellilere daha fazla fırsat sunacağını ifade etti.

Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezinde Hatay Valiliği, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi...

Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezinde Hatay Valiliği, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ), Fiziksel Engelliler Vakfı ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) arasında eğitim protokolü imzalandı. İmza törenine HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren (solda), Fiziksel Engelliler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yaşar Tatar (sağda) ve İMÜ Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik (ortada) katıldı.

Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezinde Hatay Valiliği, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi...

Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezinde Hatay Valiliği, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ), Fiziksel Engelliler Vakfı ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) arasında eğitim protokolü imzalandı. İmza törenine HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren (solda), Fiziksel Engelliler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yaşar Tatar (sağda) ve İMÜ Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik (ortada) katıldı.

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