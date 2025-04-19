Hatay'da Eşini Baltayla Öldüren Şahıs Gözaltına Alındı

Hatay'da Korkunç Cinayet: Eşini Baltayla Katletti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 57 yaşındaki Zeynep S, eşi Hasan Ö tarafından baltayla öldürüldü. Olay, Altınçağ Mahallesi'nde meydana geldi ve Hasan Ö, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak akrabası Ahmet S'nin, tartıştığı eşi Zeynep S'ye zarar vermiş olabileceğini bildirdi.

İhbarın ardından jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, hızla olay yerine sevk edildi. Ekipler, evin oturma odasında Zeynep S'yi hareketsiz bir şekilde buldu. Yapılan sağlık kontrollerinde, Zeynep S'nin boğazından ağır yaralandığı ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından jandarma, Ahmet S'yi suç aleti olan baltayla birlikte evin bahçesinde buldu. Olayla ilgili inceleme başlatan savcı, Zeynep S'nin cenazesini otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi.

Gözaltına alınan Hasan Ö'nün, ifade verirken tartıştığı eşini baltayla öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı ve soruşturma devam ediyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, tartıştığı eşi tarafından baltayla öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, tartıştığı eşi tarafından baltayla öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.