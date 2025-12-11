Hatay'da IBAN Tuzağı: Üniversite Öğrencisi 2 Bin TL Dolandırıldı

Antakya'da sosyal medya ilanı mağdur etti

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Mustafa Kemal Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki İlayda Yavuz, sosyal medyada gördüğü bir kampanya nedeniyle dolandırıldı. Aile üyeleri ve arkadaşları için hediye olarak almak istediği üç ceket için, '3 al 2 öde' kampanyası kapsamında 2 bin TL ödemeyi gönderdiği IBAN üzerinden yapınca mağdur oldu.

Yavuz, beğendiği ürünleri satan sayfa ile mesajlaşarak iletişim kurdu. Satıcılar kargonun hazırlandığını söyleyip gönderim bilgilerini istedi. Kargo hazırlanacağı bilgisi verildikten sonra Yavuz kendisine iletilen IBAN numarasına 2 bin TL yatırdı.

Paranın hesaba geçtiği bildirilmesine rağmen dolandırıcılar, 'Bireysel hesaba değil, ticari hesaba atmalısınız' diyerek tekrar 2 bin TL göndermesini istediler. Yavuz ödeme yapmakta ısrarcı olmayınca ve ceketleri talep ettiğinde satıcılar mesajlara cevap vermemeye başladı; bu noktada dolandırıldığını anladı.

Yavuz olayla ilgili olarak, öğrencisi olduğu üniversite ve yaşını belirterek niyetinin sadece hediye almak olduğunu söyledi. Satıcılarla telefonla iletişim kurduğunda cevap alamadığını ve dava edeceğini belirtince yanıt gelmediğini aktardı.

Yavuz'un uyarısı: 'Ne yüksek takipçili sayfalara ne de fenomenlere güvenmeyin, bildiğiniz ve güvendiğiniz yerlerden alışveriş yapın. Onun dışında sosyal medyalardan alışveriş yapmayın.' dedi. Öğrenci olduğu için kampanyayı değerlendirip hediye alma niyetinde olduğunu, ancak iyi niyetinin suiistimal edildiğini belirtti.

Olay, sosyal medyada karşılaşılan indirim ilanlarının güvenilirliğine dair önemli bir uyarı niteliği taşıyor; tüketicilerin ödeme yapılacak hesap bilgilerini ve satıcının güvenilirliğini teyit etmeden işlem yapmamaları öneriliyor.

