Hatay'da Kayıp Sadık Kahleoğulları Park Halindeki Aracında Ölü Bulundu

Olayın ayrıntıları

Hatay'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Sadık Kahleoğulları (68), park halindeki aracında ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri dün kendisinden haber alınamayan ve ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Kahleoğulları için arama çalışması yürüttü.

Olay yerinden edinilen bilgiye göre, Kahleoğulları'na ait aracın Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi yakınlarında park halinde olduğu bilgisi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.

Aracı kontrol eden ekipler, Kahleoğulları'nı hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kahleoğulları'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kahleoğulları'nın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Hatay Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan, Kahleoğulları'nın kayıp ihbarının yapıldığı gün sağlık sorunları nedeniyle doktor kontrolü randevusu olduğu öğrenildi.