Hatay'da konteyner yangını: 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Hatay’ın Yayladağı ilçesi Çayır Mahallesi'nde, müstakil evin bahçesindeki konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede konteynerle birleşik çadıra sıçradı.
Olay yerine sevk edilen ekipler ve müdahale
112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 1 yaşındaki M.C.S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Bebeğin annesi dumandan etkilenerek yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Annenin hastanedeki tedavisi sürüyor.
Cenaze işlemleri
Erkek bebeğin cenazesi, Hatay Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Çayır Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
