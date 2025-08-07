Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucunda 5 zanlı yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mızraklı Mahallesi'nde bulunan 5 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Ele Geçirilen Maddeler

Operasyon kapsamında, mahalledeki ev ve seralardaki incelemelerde, 2 kilo 85 gram esrar ile 333 kök Hint keneviri ele geçirildi. Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yetkililer, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

