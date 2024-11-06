Hatay'da Yangın Faciası: Üç Kişi Kurtarıldı

Hatay Samandağ'da Yangın Olayı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen yangında, 3 katlı bir binanın çatı katında inşaat çalışması sırasında alevler yükseldi. Olay, Kurtderesi Mahallesi'nde gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Yangının başlamasının ardından, durumu fark eden çevre sakinleri hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, yangına müdahale etmek üzere hazırlıklarına başladı. Üç kişi kurtarıldı

Yangın sırasında binada mahsur kalan 3 kişinin bulunduğu tespit edildi. İtfaiye ekipleri, yangın merdiveni kullanarak bu kişileri güvenli bir şekilde dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen kurtarılan 3 kişi, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın Kontrol Altına Alındı

İtfaiye ekipleri, çatı katındaki yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Olayın ardından uzmanlar, yangının çıkış nedenini araştırmak için gerekli incelemelere başladı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın çıkan 3 katlı binada mahsur kalıp dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın çıkan 3 katlı binada mahsur kalıp dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.