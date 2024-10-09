Hatay'da Yeni İstihdam Merkezi Açılışı

Hatay'da İstihdam Desteği Sağlamak İçin Yeni Merkez Açıldı

Hatay, depremzedelerin iş bulma süreçlerine katkı sağlamak amacıyla kurulan Hatay Kariyer ve İstihdam Merkezinin tanıtımını gerçekleştirdi. Bu merkez, Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hizmet verecek.

Tanıtım Töreni Gerçekleşti

Merkezin tanıtım etkinliği, Kisecik EXPO Büyükşehir Belediyesi yerleşkesinde gerçekleştirildi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, burada yaptığı açılış konuşmasında merkezin amacını şöyle ifade etti:

"Bu merkez, iş arayan veya hangi alanda çalışmak istediği konusunda kararsız kalan vatandaşlara destek olmayı ve istihdam oluşturarak topluma katkı sağlamayı hedefliyor."

İşbirliği ile İstihdamı Artırma Vurgusu

Vali Masatlı, iş arayanların İŞKUR gibi kurumlarla etkileşimini artırarak, bu süreci daha geniş bir platformda geliştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Masatlı, sözlerine şöyle devam etti:

"Hedefimiz, Türk kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, iş arayanlar ile işverenleri bir araya getirmek. Eğitim ve sertifikalandırma gibi konularda da gereken desteği sağlamak için faaliyet göstermeyi planlıyoruz."

Gençlere Kalıcı İş İmkanları Sunmak

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, projede gençlerin mesleki kazanımlarını artırmayı ve kalıcı iş olanakları yaratmayı hedeflediklerini ifade etti. Öntürk, projenin zorluklarını bildiklerini ancak doğru yolda ilerleyerek, şehir ekonomisinin güçlenmesi için mücadele edeceklerini belirtti.

"Bu projeyi geliştirerek, gençlerimize iş imkanı sunmayı ve işletmelerin daha kaliteli iş gücüne sahip olmasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız."

Proje ile Yeni Fırsatlar Yolda

Törenin ardından Vali Masatlı ve Başkan Öntürk, proje ile ilgili gerekli imzaları attı. Tanıtıma ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve oda başkanları da katıldı.

Hatay'da depremzedelerin istihdamına katkı sağlaması hedeflenen Hatay Kariyer ve İstihdam Merkezinin tanıtımı yapıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, burada konuşma yaptı.

Hatay'da depremzedelerin istihdamına katkı sağlaması hedeflenen Hatay Kariyer ve İstihdam Merkezinin tanıtımı yapıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, burada konuşma yaptı.

Hatay'da depremzedelerin istihdamına katkı sağlaması hedeflenen Hatay Kariyer ve İstihdam Merkezinin tanıtımı yapıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, burada konuşma yaptı.

Hatay'da depremzedelerin istihdamına katkı sağlaması hedeflenen Hatay Kariyer ve İstihdam Merkezinin tanıtımı yapıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, burada konuşma yaptı.