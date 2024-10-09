DOLAR
34,22 0,11%
EURO
37,46 0,52%
ALTIN
2.869,09 0,53%
BITCOIN
2.114.413,98 0,9%

Hatay'da Yeni İstihdam Merkezi Açılışı

Hatay'da depremzedelere yönelik yeni kariyer merkezi tanıtıldı, iş arayanlara destek olunacak.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 20:52
Hatay'da Yeni İstihdam Merkezi Açılışı

Hatay'da İstihdam Desteği Sağlamak İçin Yeni Merkez Açıldı

Hatay, depremzedelerin iş bulma süreçlerine katkı sağlamak amacıyla kurulan Hatay Kariyer ve İstihdam Merkezinin tanıtımını gerçekleştirdi. Bu merkez, Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hizmet verecek.

Tanıtım Töreni Gerçekleşti

Merkezin tanıtım etkinliği, Kisecik EXPO Büyükşehir Belediyesi yerleşkesinde gerçekleştirildi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, burada yaptığı açılış konuşmasında merkezin amacını şöyle ifade etti:

"Bu merkez, iş arayan veya hangi alanda çalışmak istediği konusunda kararsız kalan vatandaşlara destek olmayı ve istihdam oluşturarak topluma katkı sağlamayı hedefliyor."

İşbirliği ile İstihdamı Artırma Vurgusu

Vali Masatlı, iş arayanların İŞKUR gibi kurumlarla etkileşimini artırarak, bu süreci daha geniş bir platformda geliştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Masatlı, sözlerine şöyle devam etti:

"Hedefimiz, Türk kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, iş arayanlar ile işverenleri bir araya getirmek. Eğitim ve sertifikalandırma gibi konularda da gereken desteği sağlamak için faaliyet göstermeyi planlıyoruz."

Gençlere Kalıcı İş İmkanları Sunmak

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, projede gençlerin mesleki kazanımlarını artırmayı ve kalıcı iş olanakları yaratmayı hedeflediklerini ifade etti. Öntürk, projenin zorluklarını bildiklerini ancak doğru yolda ilerleyerek, şehir ekonomisinin güçlenmesi için mücadele edeceklerini belirtti.

"Bu projeyi geliştirerek, gençlerimize iş imkanı sunmayı ve işletmelerin daha kaliteli iş gücüne sahip olmasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız."

Proje ile Yeni Fırsatlar Yolda

Törenin ardından Vali Masatlı ve Başkan Öntürk, proje ile ilgili gerekli imzaları attı. Tanıtıma ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve oda başkanları da katıldı.

Hatay'da depremzedelerin istihdamına katkı sağlaması hedeflenen Hatay Kariyer ve İstihdam...

Hatay'da depremzedelerin istihdamına katkı sağlaması hedeflenen Hatay Kariyer ve İstihdam Merkezinin tanıtımı yapıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, burada konuşma yaptı.

Hatay'da depremzedelerin istihdamına katkı sağlaması hedeflenen Hatay Kariyer ve İstihdam...

Hatay'da depremzedelerin istihdamına katkı sağlaması hedeflenen Hatay Kariyer ve İstihdam Merkezinin tanıtımı yapıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, burada konuşma yaptı.

Hatay'da depremzedelerin istihdamına katkı sağlaması hedeflenen Hatay Kariyer ve İstihdam...

Hatay'da depremzedelerin istihdamına katkı sağlaması hedeflenen Hatay Kariyer ve İstihdam Merkezinin tanıtımı yapıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, burada konuşma yaptı.

Hatay'da depremzedelerin istihdamına katkı sağlaması hedeflenen Hatay Kariyer ve İstihdam...

Hatay'da depremzedelerin istihdamına katkı sağlaması hedeflenen Hatay Kariyer ve İstihdam Merkezinin tanıtımı yapıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, burada konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın Elazığ'daki Ailesine Acı Haber Ulaştı
2
Amasya'daki Tır Olayı: Geri Giden Tır Aslında Başka Birine Bağlıymış
3
Kırgızistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Yapay Zeka Forumu Düzenlendi
4
Aktivistler Picasso Tablosuna Protesto için Dökümantasyon Ekledi
5
Irak Hükümeti'nden İsrail Medyasına Sert Tepki
6
Bakan Fidan'dan Rusya-Ukrayna Savaşı Açıklaması
7
Kocaeli'de Pansiyondaki Yangın Kontrol Altına Alındı

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak