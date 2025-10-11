Hatay'da Yeşilay'ın 'Sağlıklı Yarınlar' Bisiklet Turu

Gençlere yönelik spor ve iyileşme odaklı etkinlik

Yeşilay Hatay Şubesi tarafından "Sağlıklı Yarınlar Gençlerle Başlar" projesi kapsamında bir bisiklet turu düzenlendi.

Etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen "Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi" programı çerçevesinde, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Konteyner kentlerde kalan çocuk ve gençlerin yanı sıra üniversite öğrencilerinin de katıldığı turda katılımcılar, kampüs içinde yaklaşık 3 kilometre pedal çevirdi.

Yeşilay Hatay Şubesi personeli Recep Bulut, etkinliğin temel amacının sağlıklı yaşama dikkati çekmek ve gençleri spora teşvik etmek olduğunu belirtti.

