Hatay'da Yeşilay'ın 'Sağlıklı Yarınlar' Bisiklet Turu

Yeşilay Hatay Şubesi, "Sağlıklı Yarınlar Gençlerle Başlar" projesi kapsamında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde düzenlenen bisiklet turunda gençlerle yaklaşık 3 kilometre pedal çevirdi.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 16:02
Gençlere yönelik spor ve iyileşme odaklı etkinlik

Yeşilay Hatay Şubesi tarafından "Sağlıklı Yarınlar Gençlerle Başlar" projesi kapsamında bir bisiklet turu düzenlendi.

Etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen "Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi" programı çerçevesinde, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Konteyner kentlerde kalan çocuk ve gençlerin yanı sıra üniversite öğrencilerinin de katıldığı turda katılımcılar, kampüs içinde yaklaşık 3 kilometre pedal çevirdi.

Yeşilay Hatay Şubesi personeli Recep Bulut, etkinliğin temel amacının sağlıklı yaşama dikkati çekmek ve gençleri spora teşvik etmek olduğunu belirtti.

