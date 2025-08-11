DOLAR
Hatay'ın Yayladağı'nda Orman Yangını Başladı

Yayladağı'nda çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışıyor.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 18:06
Hatay'ın Yayladağı'nda Orman Yangını Başladı

Yangın Durumu

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Arslanyazı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Müdahale Ekipleri Hareket Geçti

Yangının bildirilmesi üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Yangının söndürme çalışmaları devam etmekte olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir.

