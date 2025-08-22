Hatayspor'un Eski Başkanı Mehmet Şaşmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un eski başkanı Mehmet Şaşmaz (64) Antakya'da toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle gördüğü diyaliz tedavisi sırasında dün kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Şaşmaz için Antakya Mezarlık Kompleksi'nde tören düzenlendi.

Törene katılanlar

Törene, Şaşmaz'ın ailesi ve yakınları ile Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, Hatayspor Kulübü Başkanı Hikmet Çinçin ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından Mehmet Şaşmaz'ın cenazesi Antakya Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazede, Şaşmaz'ın oğlu Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Timur Şerif Şaşmaz, taziyeleri kabul etti.

