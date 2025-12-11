Hava sıcaklığı mevsim normallerinde — Meteoroloji’den yağış ve kar uyarısı

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemir, hava sıcaklıklarında bundan sonra ciddi bir düşüş beklemediklerini ve yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında kalacağını açıkladı.

Özdemir, Aralıkta da yağış alan bölgeler bulunduğunu belirterek, cuma günü için Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu geneli ile Doğu Akdeniz'in doğusu ve Doğu Karadeniz'de yağmur ve sağanak beklendiğini söyledi. Bu yağışların özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşeceği belirtildi.

Cumartesi günü için ülkenin kuzey kesimlerinde yağış beklentisi bulunduğuna dikkat çeken Özdemir, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'da Hakkari, Van'ın güney kesimleri ile Şırnak'ta aralıklı yağışlar olacağını kaydetti.

Pazar günü ise ülkenin kuzey kıyılarında, özellikle Marmara'nın kuzeydoğusu ve Karadeniz kıyılarında aralıklı yağışların süreceği aktarıldı.

Hava sıcaklığında düşüşler yaşandığını, ancak bundan sonra çok önemli bir düşüş beklenmediğini vurgulayan Özdemir, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesini beklediklerini ifade etti.

Üç büyükşehir için tahmin

İstanbul - Cuma: hafif sağanak, gece 8 ve gündüz 13 derece. Cumartesi: özellikle kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak devam edecek, gece 8 ve gündüz 13 derece. Pazar: özellikle kuzey kesimlerinde yağış bekleniyor, merkezde yağış beklenmiyor; gece 7 ve gündüz 12 derece.

Ankara - Cuma: yağış beklenmiyor, kapalı ve çok bulutlu hava; gece 2 ve gündüz 8 derece. Cumartesi: çok bulutlu; sabah saatlerinde yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur beklentisi; gece 3 ve gündüz 9 derece. Pazar: parçalı ve az bulutlu; gece 2 ve gündüz 8 derece.

İzmir - Cuma: parçalı bulutlu; gece 8 ve gündüz 17 derece. Cumartesi: yağış beklenmiyor, parçalı ve az bulutlu; gece 9 ve gündüz 16 derece. Pazar: parçalı ve az bulutlu; gece 8 ve gündüz 15 derece.

Kar yağışı beklentisine ilişkin Özdemir, batı bölgelerde kar beklemediklerini; doğu bölgelerde, özellikle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri'nde kar yağışı beklendiğini söyledi.

